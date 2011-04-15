АЛРОСА не продала акции НПФ "Алмазная осень".

Как сообщили AK&M в пресс-службе компании, "Наблюдательный совет АЛРОСА в декабре 2019 года принял решение о продаже принадлежащих компании акций Негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень" в форме закрытого аукциона. В феврале 2020 года аукцион признан несостоявшимся, так как была подана только одна заявка. Возможность реализации актива единственному претенденту будет рассмотрена Набсоветом".



Напомним, генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов ранее сообщал, что "Продажа принадлежащих компании акций НПФ финансовой организации, профессионально занимающейся этой деятельностью, будет способствовать повышению эффективности управления средствами фонда и его дальнейшему развитию. В свою очередь, АЛРОСА и её акционеры, включая Республику Саха (Якутия), получат значительный положительный экономический эффект".



Также сообщалось, что для гарантированной сохранности и приумножения пенсионных накоплений клиентов Фонда Набсовет АЛРОСА ограничил круг потенциальных покупателей акций "Алмазной осени" негосударственными пенсионными фондами, имеющими наивысший рейтинг надёжности, значительный объём активов, стабильно высокую доходность и опыт работы по направлениям деятельности фонда.



АК "АЛРОСА" принадлежит 99.75% акций АО "НПФ "Алмазная осень", созданного в 2015 году в результате преобразования основанного в 1995 году негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень". В "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 29 тыс. человек, по обязательному пенсионному страхованию - более 34.7 тыс. человек. Большую часть клиентов фонда, имеющего пять филиалов в Якутии и один в Москве, составляют нынешние и вышедшие на пенсию работники АЛРОСА.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за 2019 год сократилась на 9.02% до 26.664 млрд руб. с 29.307 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась в 1.4 раза до 160.258 млрд руб. с 219.801 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 14% до 31.238 млрд руб. с 36.218 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 27.02.2020