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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 28 февраля в размере 71.6458 руб. против 71.2439 руб. на 27 февраля.
Курс евро за последние 5 дней:
27.02.20 - 71.2439 руб.
26.02.20 - 70.4591 руб.
22.02.20 - 69.4191 руб.
21.02.20 - 68.7705 руб.
20.02.20 - 68.7823 руб.
"AK&M" от 27.02.2020