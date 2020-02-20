ЦБ РФ установил официальный курс евро на 28 февраля в размере 71.6458 руб. против 71.2439 руб. на 27 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



27.02.20 - 71.2439 руб.

26.02.20 - 70.4591 руб.

22.02.20 - 69.4191 руб.

21.02.20 - 68.7705 руб.

20.02.20 - 68.7823 руб.

















































































































































































































































































































































"AK&M" от 27.02.2020