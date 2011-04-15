Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 февраля

Банк России установил на 28 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.1056

1 Азербайджанский манат 38.6736

100 Армянских драмов 13.7173

1 Белорусский рубль 29.3635

1 Болгарский лев 36.6924

1 Бразильский реал 14.7421

100 Венгерских форинтов 21.1440

1000 Вон Республики Корея 54.0304

10 Гонконгских долларов 84.1679

10 Датских крон 96.0512

1 Доллар США 65.6097

1 Евро 71.6458

100 Индийских рупий 91.6113

100 Казахстанских тенге 17.2668

1 Канадский доллар 49.2122

100 Киргизских сомов 93.8929

10 Китайских юаней 93.5091

10 Молдавских леев 36.9632

1 Новый туркменский манат 18.7724

10 Норвежских крон 69.9344

1 Польский злотый 16.6311

1 Румынский лей 14.9232

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.6963

1 Сингапурский доллар 47.0186

10 Таджикских сомони 67.7646

1 Турецкая лира 10.6511

10000 Узбекских сумов 69.0483

10 Украинских гривен 26.6909

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.8990

10 Чешских крон 28.3191

10 Шведских крон 67.7975

1 Швейцарский франк 67.5066

10 Южноафриканских рэндов 42.8609

100 Японских иен 59.6425

"AK&M" от 27.02.2020