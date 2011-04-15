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27/02/2020
13:31

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 февраля

Банк России установил на 28 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.1056
1 Азербайджанский манат 38.6736
100 Армянских драмов 13.7173
1 Белорусский рубль 29.3635
1 Болгарский лев 36.6924
1 Бразильский реал 14.7421
100 Венгерских форинтов 21.1440
1000 Вон Республики Корея 54.0304
10 Гонконгских долларов 84.1679
10 Датских крон 96.0512
1 Доллар США 65.6097
1 Евро 71.6458
100 Индийских рупий 91.6113
100 Казахстанских тенге 17.2668
1 Канадский доллар 49.2122
100 Киргизских сомов 93.8929
10 Китайских юаней 93.5091
10 Молдавских леев 36.9632
1 Новый туркменский манат 18.7724
10 Норвежских крон 69.9344
1 Польский злотый 16.6311
1 Румынский лей 14.9232
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6963
1 Сингапурский доллар 47.0186
10 Таджикских сомони 67.7646
1 Турецкая лира 10.6511
10000 Узбекских сумов 69.0483
10 Украинских гривен 26.6909
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.8990
10 Чешских крон 28.3191
10 Шведских крон 67.7975
1 Швейцарский франк 67.5066
10 Южноафриканских рэндов 42.8609
100 Японских иен 59.6425

"AK&M" от 27.02.2020
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