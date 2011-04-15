Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год по МФСО выросла на 1.6% и достигла 845 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Рост чистого процентного дохода составил 1.4% - до 1.4 трлн руб. Чистый комиссионный доход вырос на 13.6% до 497.9 млрд руб.



Совокупный кредитный портфель группы за 2019 год вырос на 3.2% до 21.7 трлн руб.



Кредиты физическим лицам выросли на 16.8% и составили 7.8 трлн руб. Рост портфеля потребительских кредитов составил 25.8% за год. Их доля в совокупном кредитном портфеле превысила 36%.



Рост ипотечного портфеля за прошедший год составил 11.4%.

Портфель кредитов юридическим лицам сократился на 3.2% до 13.8 трлн руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 27.02.2020