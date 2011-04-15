Бриллиантовый аукцион АЛРОСА в Израиле пройдёт в начале марта

АЛРОСА проведёт бриллиантовый аукцион в Израиле в период с 1 по 11 марта на своей торговой площадке в Рамат-Гане. Об этом говорится в сообщении компании.



Торги будут организованы гранильным филиалом компании "Бриллианты АЛРОСА".



На аукционе компания представит бриллианты регулярных цветов от 5 карат и выше, а также бриллианты фантазийных оттенков, включая жёлтые, розовые и пурпурные. Кроме того, в состав аукциона вошёл бриллиант редкого оттенка Intense Yellowish Orange огранки "груша".



Традиционно АЛРОСА проводит бриллиантовый аукцион в рамках мартовской выставки в Гонконге. Однако, из-за переноса выставки на май в 2020 году компания приняла решение провести торги в Израиле.



АК "АЛРОСА" принадлежит 99.75% акций АО "НПФ "Алмазная осень", созданного в 2015 году в результате преобразования основанного в 1995 году негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень". В "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 29 тыс. человек, по обязательному пенсионному страхованию - более 34.7 тыс. человек. Большую часть клиентов фонда, имеющего пять филиалов в Якутии и один в Москве, составляют нынешние и вышедшие на пенсию работники АЛРОСА.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за 2019 год сократилась на 9.02% до 26.664 млрд руб. с 29.307 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась в 1.4 раза до 160.258 млрд руб. с 219.801 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 14% до 31.238 млрд руб. с 36.218 млрд руб.



"AK&M" от 27.02.2020