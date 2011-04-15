На "Острове Мечты" утверждены льготные категории билетов, которые можно будет купить в кассах парка с 29 февраля. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Это билеты для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Так, при предъявлении подтверждающего документа для каждого члена многодетной семьи будет действовать скидка в 20%. Стоимость билета составит 1.65 тыс. руб. в будние дни и 2.2 тыс. руб. в выходные.



Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов будут действовать специальные цены на посещение парка по понедельникам и вторникам. Стоимость билета составит 1.9 тыс. руб.



Каждый месяц в тематическом парке будет организован бесплатный день посещения для детей-сирот.



Приобрести льготные категории билетов можно только в кассах на территории "Острова Мечты". Билеты стандартных категорий можно купить как в кассах парка, так и на официальном сайте.



Их стоимость: детский (до 10 лет) - 1.9 тыс. руб. в будние дни и 2.6 тыс. руб. в выходные; взрослый (с 10 лет) - 2.2 тыс. руб. в будние дни и 2.9 тыс. руб. в выходные; семейный (2 взрослых и 2 ребенка) - 7.4 тыс. руб. в будние дни и 9.9 тыс. руб. в выходные; билет Fast Pass (с возможностью быстрого прохода очередей на 12 аттракционов из 27) - 5.1 тыс. руб. в будние дни и 5.4 тыс. руб. в выходные.



Городской променад и ландшафтный парк бесплатны для посещения.



Напомним, открытие парка "Остров Мечты" состоится 29 февраля.



"AK&M" от 27.02.2020