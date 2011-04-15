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27/02/2020
14:29

Проблемные жилые дома СУ-155 на юго-западе столицы планируется ввести в марте

Проблемные жилые дома СУ-155 на юго-западе столицы планируется ввести в марте. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Строительство в микрорайоне Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8 ведёт ООО "РК Строй". Жилые дома 21 февраля 2020 года получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Это означает, что объекты, переданные на достройку, прошли все технические проверки и соответствуют нормам и правилам безопасности.

Сейчас завершается оформление документов по тепловому пункту, с ПАО "МОЭК" решается вопрос технологического присоединения сетей.

Напомним, обанкротившийся девелопер СУ-155 через аффилированные жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) строил в Москве ряд жилых домов, включая многоквартирные дома по адресам: Новые Черемушки, кв. 10С, корп.8 и Балаклавский проспект, корп.2 АБВ.

Достройкой по решению Минстроя России занимается структура ДОМ.РФ - ООО "РК Строй". Всего в Москве было выявлено шесть проблемных адресов АО "СУ-155". Как сообщалось, холдинг "СУ-155" оставил около 130 недостроенных домов в 14 регионах России.

"AK&M" от 27.02.2020
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