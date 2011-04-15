Станцию Печатники на МЦД-2 построят в этом году

Строительство остановочного пункта Печатники на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) "Нахабино-Подольск" планируется завершить в этом году. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Он будет состоять из двух платформ с навесами на всю длину и современного конкорса - распределительного зала для пассажиров.



Новый остановочный пункт станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Печатники". Здесь можно будет сделать пересадку по крытой пешеходной галерее на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии.



Ожидается, что пассажиропоток ТПУ к 2030 году составит около 11 тыс. человек в сутки.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября на Белорусском вокзале.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 MSK до 01:00 MSK. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 курсируют современные поезда "Иволга" российского производства. По техническим параметрам, уровню комфорта и экономической эффективности они соответствуют лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам превосходят их.



"AK&M" от 27.02.2020