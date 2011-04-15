На Тагринском месторождении увеличат добычу нефти. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Для добычи нефти и нефтяного (попутного) газа проектной документацией, получившей положительное заключение Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство двух кустов скважин - N 405 и 406, а также строительство нефтегазосборных трубопроводов, необходимых для транспортировки продукции скважин до объектов подготовки, высоконапорных водоводов для подачи пластовой воды в скважины системы поддержания пластового давления и высоковольтных линий ВЛ 6 кВ с электроподстанциями для энергоснабжения новых кустов скважин.



На проектируемых кустовых площадках построят добывающие и нагнетательные скважины, а также разместят модульные производственные здания (блок-боксы), оборудование и коммуникации, в том числе установку дозированной подачи химреагентов, блок автоматики, молниеотвод и иные сооружения для обеспечения процесса добычи и промышленной безопасности.



Для транспортной доступности обустраиваемых участков Тагринского месторождения проложат подъездные автодороги. На площадках расширяемых кустов скважин организована кольцевая схема проезда, обеспечивающая технологическое обслуживание всех сооружений и возможность подъезда пожарной и аварийной техники к каждому из них.



Тагринское нефтегазоконденсатное месторождение эксплуатируется с конца 1970-х годов на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В последние годы здесь с применением новейших технологий бурения по методике многостадийного гидроразрыва пласта разрабатывают трудноизвлекаемые запасы нефти из ачимовских отложений. В настоящее время добычу нефти на Тагринском лицензионном участке ведёт ПАО "РуссНефть".



ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России. Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.



Прибыль, приходящаяся на акционеров РуссНефти, по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла до 11.5 млрд руб. с 1.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 100.4 млрд руб. с 88.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 3% до 25.5 млрд руб. с 24.8 млрд руб.



"AK&M" от 27.02.2020