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27/02/2020
18:38

Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд

Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Об этом сообщила компания.

Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд за счёт увеличения объёмов производства всех ключевых металлов и роста цены на палладий и никель.

Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд благодаря росту выручки, а также жесткому контролю за операционными расходами. Рентабельность EBITDA составила 58%. Негативное влияние на EBITDA оказали резервы в размере $190 млн, начисленные под закрытие отдельных металлургических мощностей на Кольском полуострове.

Показатель EBITDA Быстринского ГОКа, запущенного в сентябре 2019 года в полную промышленную эксплуатацию, составил $349 млн.

Объём капитальных вложений снизился на 15% до $1.3 млрд вследствие завершения в 2018 году ряда крупных инвестиционных проектов.

Чистый оборотный капитал составил $1 млрд, что соответствуют среднесрочным целевым уровням.

Свободный денежный поток составил $4.9 млрд, практически не изменившись относительно 2018 года.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.

Чистая прибыль Норникеля по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 81% до $2.997 млрд с $1.653 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до $6.292 млрд с $5.834 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $3.719 млрд с $3.079 млрд.

"AK&M" от 27.02.2020
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