Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Об этом сообщила компания.



Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд за счёт увеличения объёмов производства всех ключевых металлов и роста цены на палладий и никель.



Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд благодаря росту выручки, а также жесткому контролю за операционными расходами. Рентабельность EBITDA составила 58%. Негативное влияние на EBITDA оказали резервы в размере $190 млн, начисленные под закрытие отдельных металлургических мощностей на Кольском полуострове.



Показатель EBITDA Быстринского ГОКа, запущенного в сентябре 2019 года в полную промышленную эксплуатацию, составил $349 млн.



Объём капитальных вложений снизился на 15% до $1.3 млрд вследствие завершения в 2018 году ряда крупных инвестиционных проектов.



Чистый оборотный капитал составил $1 млрд, что соответствуют среднесрочным целевым уровням.



Свободный денежный поток составил $4.9 млрд, практически не изменившись относительно 2018 года.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 81% до $2.997 млрд с $1.653 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до $6.292 млрд с $5.834 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $3.719 млрд с $3.079 млрд.



"AK&M" от 27.02.2020