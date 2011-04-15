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27/02/2020
16:30

Инфляция за неделю, с 18 по 25 февраля, была нулевой

Инфляция за неделю, с 18 по 25 февраля 2020 года, была нулевой, с начала февраля - 0.2%, с начала года - 0.6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

За этот период снизились цены: на яйца куриные - на 1.1%, баранину - на 0.6%, пшено - на 0.5%, рис шлифованный - на 0.4%, сахар-песок и муку пшеничную - на 0.3%, свинину - на 0.2%, мясо кур, рыбу мороженую, масло сливочное и подсолнечное - на 0.1%.

Одновременно выросли цены на крупу гречневую - на 0.6%, молоко стерилизованное и конфеты шоколадные - на 0.4%, молоко пастеризованное и макаронные изделия - на 0.3%, говядину, колбасу полукопченую, сметану и творог - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.9%, в том числе на помидоры - 3.9%, огурцы - 1.2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.


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