ЦБ установил учётную цену золота на 28 февраля - 3473.34 руб./г против 3471.31 руб./г на 27 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 28 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3473.34 руб./грамм
Серебро: - 38.13 руб./грамм
Платина: - 1934.32 руб./грамм
Палладий: - 5895.77 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
20.02 21.02 22.02 26.02 27.02
Золото 3295.60 3300.14 3377.38 3456.30 3471.31
Серебро 36.62 37.59 38.01 39.19 38.61
Платина 2084.45 2041.13 2032.17 2018.39 1963.20
Палладий 5704.59 5543.43 5610.70 5585.53 5727.41