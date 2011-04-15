Голосования по изменениям в Конституцию пройдут 22 апреля

Комитет по государственному строительству и законодательству на заседании в четверг, 27 февраля, поддержал ко второму чтению поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля 2020 года. Об этом говорится в материалах Госдумы.



"Днём общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем", - сказано в тексте документа, при этом голосование продлится с 8 до 20 часов по местному времени.



Также Комитет поддержал поправки о порядке проведения данного голосования. В соответствии с ними в нём вправе будут принять участие россияне, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.



Для наблюдения за проведением голосования и подсчётом голосов, установления итогов голосования Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей.



Также в соответствии с поправками, для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал Госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения - дистанционное электронное голосование.



"AK&M" от 27.02.2020