Air Canada приостановила рейсы в Пекин и Шанхай до 10 апреля

Авиакомпания Air Canada объявила о временной приостановке рейсов в Пекин и Шанхай до 10 апреля 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.



Air Canada - крупнейшая канадская авиакомпания, один из членов-основателей альянса Star Alliance. Базируется в городе Монреаль.



"AK&M" от 27.02.2020