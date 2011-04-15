Air Canada приостановила рейсы в Пекин и Шанхай до 10 апреля

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Авиакомпания Air Canada объявила о временной приостановке рейсов в Пекин и Шанхай до 10 апреля 2020 года. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Air Canada - крупнейшая канадская авиакомпания, один из членов-основателей альянса Star Alliance. Базируется в городе Монреаль.
"AK&M" от 27.02.2020