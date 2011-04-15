Регистрация юрлиц будет происходить автоматически, М.Мишустин

Регистрация юрлиц будет происходить автоматически. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Стенограмма заседания размещена на сайте Кабмина.



"Также мы сегодня рассмотрим изменения в законодательстве, которые направлены на упрощение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зачастую, когда у предприятий, компаний возникает необходимость изменить своё наименование, нужно вносить соответствующие сведения в Единый реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и по цепочке соответствующим образом обновлять информацию обо всех юридических лицах, где такое предприятие является участником или держателем реестра акционеров, а это требует и времени, и дополнительных затрат. Теперь такая актуализация будет проводиться фактически без заявителя, по сути - в автоматическом режиме", - сказал он.





"AK&M" от 27.02.2020