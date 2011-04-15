Затраты на развитие угольной промышленности составят около 6 трлн руб., М.Мишустин

Затраты на развитие угольной промышленности составят около 6 трлн руб. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Стенограмма заседания размещена на сайте Кабмина.



"Сегодня мы рассмотрим Программу развития угольной промышленности до 2035 года. Её цель - увеличение добычи и экспорта угля. И конечно, снижение аварийности, которая пока ещё остаётся достаточно высокой, чтобы профессия шахтёра всё меньше была связана с рисками для жизни и здоровья людей. Для этого мы будем модернизировать угольные предприятия, в том числе благодаря внедрению самых современных инновационных технологий и перспективного оборудования, которое повысит безопасность работы в шахтах и разрезах. Будем создавать также новые эффективные центры добычи угля в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Арктической зоне. И конечно, нужно также совершенствовать логистику, чтобы уголь было удобно доставлять по железной дороге или морским транспортом как на внутренний рынок, так и на экспорт - и в традиционном атлантическом, и в восточном направлениях. Поэтому синхронно с угольными предприятиями мы будем активно развивать соответствующую железнодорожную и портовую инфраструкт уру. Затраты на реализацию программы составят около 6 трлн руб. с преимущественным использованием инвестиций от частного бизнеса", - сказал М.Мишустин.



Министр энергетики Александр Новак отметил, что в настоящее время объём добычи угля составляет 440 млн т, за восемь лет прирост составил 30%, или почти 100 млн т. Объём экспорта составляет на сегодня 50% от добычи (220 млн т), прирост - в два раза, почти 110 млн т, то есть практически весь прирост добычи пошёл на экспорт.



Угледобычу осуществляют 57 шахт и 130 разрезов, почти половина из них введена после 2000 года. Переработка осуществляется на 64 обогатительных фабриках и установках.



В целом угольная отрасль является одной из важнейших для 15 субъектов РФ. "Особо следует отметить главный угольный регион России Кузбасс, где производится почти 60% всей российской угольной продукции. Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и посёлков. В отрасли занято 150 тысяч работников, и ещё примерно полмиллиона рабочих мест функционируют в обеспечивающих смежных отраслях", сказал он.



Уголь стал основным грузом для АО "РЖД", и его доля в грузообороте выросла за 10 лет с 35 до 44%. Экспортные поставки угля стали пятой статьёй по объёму валютных поступлений в страну и достигли $17 млрд в год, налоговые отчисления составили более 100 млрд руб., добавил министр.





"AK&M" от 27.02.2020