В.Путин и С.Собянин открыли "Остров Мечты"

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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли тематический парк развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме. Об этом сообщил Стройкомплекс.
Мэр Москвы рассказал президенту, что строительство парка входит в проект реорганизации бывшей промышленной зоны, где находился завод имени Лихачева (ЗИЛ).
По словам главы города, парк развлечений "Остров Мечты" построен инвесторами за три года.
Первыми посетителями парка "Остров Мечты" стали воспитанники детских социальных учреждений, многодетные семьи. Сегодня парк работал только для них.
Торжественное открытие для всех желающих состоится 29 февраля.
"AK&M" от 27.02.2020