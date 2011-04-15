Ожидаемая населением инфляция приблизилась к минимуму, ЦБ

Ожидаемая населением инфляция (7.9%) в феврале приблизилась к минимальному значению за всю историю проведения опроса ООО "инФОМ", отмечается в очередном комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".



Более низкой ожидаемая инфляция (7.8%) была лишь однажды - в апреле 2018 года.



Наблюдаемая населением инфляция незначительно увеличилась, но осталась ниже, чем в среднем в прошлом году. При этом респонденты чаще стали обращать внимание лишь на увеличение тарифов на жилищные услуги, которое всегда происходит в январе.



Динамика краткосрочных ценовых ожиданий предприятий была смешанной. Так, опрос PMI указывает на сохранение слабого ценового давления, в то время как мониторинг предприятий Банка России зафиксировал рост ценовых ожиданий. Представители предприятий, как и в предыдущие месяцы, называли слабый спрос и высокую конкуренцию основными факторами, сдерживающими рост цен.



Прогнозы профессиональных аналитиков на 2020 год продолжили снижаться. Ожидания инфляции, заложенные в цены инструментов финансового рынка, остались на низком уровне.



"AK&M" от 27.02.2020