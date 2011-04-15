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27/02/2020
17:20

Московская Биржа начинает тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций

Московская Биржа 2 марта 2020 года начинает тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций, запуск которой запланирован на конец мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении биржи.

Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками.

Вечерние торги акциями будут проводиться с 19:00 до 23:50 MSK. На начальном этапе будут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава Индекса МосБиржи. До конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из Индекса МосБиржи (39 акций).

В вечернее время торги будут проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов. Операции РЕПО в период вечерней сессии проводиться не будут.

"AK&M" от 27.02.2020
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