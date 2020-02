Газпром в 2002-2019 годах направил на газификацию Тульской области 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.



Построено 89 газопроводов общей протяжённостью более 840 км. Уровень газификации региона увеличен с 79.3% до 89.3% на 1 января 2020 года. Отмечено, что регион практически в полном объеме выполняет обязательства в рамках реализации программы газификации регионов РФ.



Газпромом в 2020 году предусмотрено увеличение объёма финансирования проектов, связанных с газификацией региона, на 72% до 1.031 млрд руб. (в 2019 году - 600 млн руб.). Средства выделены для строительства 44 объектов газификации, по которым в настоящее время завершаются проектно-изыскательские работы. Кроме того, в ближайшее время планируется начать проектирование еще пяти газопроводов в Веневском и Суворовском районах, а также в областном центре.



Стороны также обсудили ряд проблемных вопросов, связанных с оформлением земельных участков под строительство газопроводов и утверждением проектов планировки и проектов межевания территорий. С.Густов подчеркнул, что данные вопросы сдерживают реализацию проектов газификации и "Газпром межрегионгаз" рассчитывает на активную поддержку властей Тульской области в их решении.



Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы подготовки к реализации концессионного соглашения по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения Тулы.



"AK&M" от 27.02.2020