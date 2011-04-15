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27/02/2020
18:19

Бесплатные автобусы до "Острова Мечты" запустят с 28 февраля

Для подъезда к тематическому парку развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме с 28 февраля 2020 года запустят бесплатные автобусы-шаттлы. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Они будут следовать от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии с промежуточной остановкой у нового парка. Время в пути составит не более 10 минут. Автобусы будут ходить каждые пять минут, при необходимости интервалы сократят.

Остановка маршрута S1 расположена у выхода N 1 со станции МЦК ЗИЛ и у выхода N 1 из метро "Кожуховская".

"На линию выйдут современные низкопольные автобусы особо большого класса "гармошки". Увидеть шаттлы будет просто - они имеют специальное оформление, транспорт стилизован мультипликационными персонажами, которых гости смогут встретить в новом парке развлечений", - рассказали в пресс-службе Мосгортранса.

Напомним, торжественное открытие парка "Остров Мечты" состоится 29 февраля.

"AK&M" от 27.02.2020
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