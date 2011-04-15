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28/02/2020
10:41

ЦОДД прогнозирует увеличение загрузки на дорогах в районе Нагатинской поймы в связи с открытием парка "Остров мечты"

ЦОДД прогнозирует увеличение загрузки на дорогах в связи с открытием парка "Остров мечты". Об этом сообщила пресс-служба центра.

Напомним, 29 февраля состоится открытие парка "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Парк расположен в районе Нагатинский Затон Южного административного округа. До него можно добраться городским транспортом: он расположен рядом со станцией метро "Технопарк", а также с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта. До парка можно добраться и на личном транспорте: на его территории обустроены парковки для посетителей. Так же можно доехать на бесплатном шаттле от станций МЦК "ЗИЛ" и метро "Кожуховская".

В день открытия возможно увеличение загрузки на проспектах Андропова и Лихачева, улице Мустая Карима и Проектируемом проезде N 4062; прогнозируются затруднения движения.

"AK&M" от 28.02.2020
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