ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 28 февраля, в размере 65.6097 руб. против 65.5177 руб. на 27 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.02.20 - 65.5177 руб.

26.02.20 - 64.9213 руб.

22.02.20 - 64.3008 руб.

21.02.20 - 63.7413 руб.

20.02.20 - 63.6873 руб.





















































































































































































"AK&M" от 27.02.2020