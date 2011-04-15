Объём денежной базы с 14 по 21 февраля увеличился на 5.6 млрд руб. (+0.05%) до 10860 млрд руб.

Объём денежной базы с 14 по 21 февраля 2020 года увеличился на 5.6 млрд руб. (+0.05%) до 10860 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.



"AK&M" от 28.02.2020