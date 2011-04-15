Текущая неделя рискует стать худшей для мировых фондовых рынков с 2008 года. За неполные пять дней ключевые индексы потеряли более 10%. Dow Jones и S&P500 обрушились в течение четверга на 4.4%. Всего чуть более, чем за неделю, Dow Jones рухнул на 4300 пунктов, дойдя до 25100 и распрощавшись с надеждами на скорое достижение отметки в 30 000. Об этом говорится в обзоре ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.



Фьючерсы на FTSE100 в пятницу утром находятся на самом низком уровне с 2016 года, потеряв более 11% с прошлого четверга. Стоимость мировых рыночных активов с 20 февраля снизилась на $6 трлн.



Неделей ранее распродажу по акциям запустили слабые данные из США, которые стали намечать контуры влияния коронавируса на американскую экономику в виде резкого снижения национальных индексов деловой активности.



В течение недели, по мере поступления сообщений о распространении заболевания по все большему числу стран, на рынках стали рассуждать, что нет смысла ждать подтверждений со стороны макроэкономических данных, ведь все будет однозначно хуже ожиданий.



Такая позиция участников скорее напоминает панику, нежели здравые рассуждения: все позитивные новости игнорируются, а реакция на негативные – подчеркнуто преувеличенная, полагает аналитик.



Под грохот падающих рынков резко возросли ожидания снижения ставок от ФРС. Фьючерсы на ставку показывают 100% вероятность снижения уже в марте, против 90% прогноза на сохранение значения на том же уровне – неделей ранее. Этот резкий разворот потянул вниз курс доллара к евро, японской иене и швейцарскому франку.



Фьючерсы на ставку указывают, что наиболее вероятным сценарием до конца года рынкам видится снижение ставки на 100 базисных пунктов. Шансы, что она окажется на отметках 0.50-0.75% против нынешних 1.50-1.75% превышает 56%.



При этом 85.6% участников торгов полагают, что до конца года нас ждет более трех сокращений.



Экономические последствия, вызванные карантином на производстве, в рознице, авиа и туризме уже сейчас превышают влияние торговых войн. Опасно, что монетарные меры могут оказаться намного менее эффективны, чем в случае с финансовым кризисом. Это означает, что от ЦБ действительно требуются более решительные действия по сокращению ставок, чтобы оказать такое же влияние на рынки, как и в прошлом году.



Что все это значит для рынков? Несмотря на более чем 10% просадку за последнюю неделю, акции остаются дорогими по историческим стандартам. Как подсказывает практика, начав коррекцию от уровней перекупленности, рынки, разогнавшись, уходят ниже средних исторических значений прежде, чем вновь вернутся к росту. Прямо сейчас котировки движутся отчасти под давлением срабатывающих стоп-ордеров, что может усилить нисходящее движение.



Однако инвесторам следует помнить, что развороты рынка происходят именно на пике страха. Вопрос лишь один, и он актуален каждый день: "А пик ли был вчера?" Наиболее вероятным ответом сейчас выглядит - "Нет".



"AK&M" от 28.02.2020