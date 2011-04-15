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28/02/2020
10:56

Риски по рублю по-прежнему смещены в сторону ослабления в условиях паники на мировых рынках

Российская валюта попала под раздачу на forex-рынке. В утренние часы рубль торгуется немногим ниже отметки 67 в паре с долларом и 71.5 в паре с евро, оставаясь под давлением на фоне резкого ухудшения настроений на глобальных площадках в последние дни из-за распространения нового коронавируса за пределами Китая. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Одним из ключевых факторов для рубля в текущих условиях является ситуация на нефтяном рынке, так как цены на нефть снизились до того уровня, при котором их корреляция с рублем достигает максимальных значений.

Дополнительным фактором, который может оказать давление на весь блок валют развивающихся стран, выступает эскалация вооруженного конфликта между Сирией и Турцией. В утренние часы сообщается, что президент Турции Р.Эрдоган после атаки сирийской армией позиций турецких военных объявил вооруженные силы Сирии вражескими целями, а глава Минобороны Турции возглавил вооруженную операцию в Сирии.

Сегодня риски по рублю все еще смещены в сторону ослабления. Давление на рубль может усилиться перед выходными и завтрашней публикацией индексов деловой активности PMI в Китае.

"AK&M" от 28.02.2020
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