Риски по рублю по-прежнему смещены в сторону ослабления в условиях паники на мировых рынках

Российская валюта попала под раздачу на forex-рынке. В утренние часы рубль торгуется немногим ниже отметки 67 в паре с долларом и 71.5 в паре с евро, оставаясь под давлением на фоне резкого ухудшения настроений на глобальных площадках в последние дни из-за распространения нового коронавируса за пределами Китая. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Одним из ключевых факторов для рубля в текущих условиях является ситуация на нефтяном рынке, так как цены на нефть снизились до того уровня, при котором их корреляция с рублем достигает максимальных значений.



Дополнительным фактором, который может оказать давление на весь блок валют развивающихся стран, выступает эскалация вооруженного конфликта между Сирией и Турцией. В утренние часы сообщается, что президент Турции Р.Эрдоган после атаки сирийской армией позиций турецких военных объявил вооруженные силы Сирии вражескими целями, а глава Минобороны Турции возглавил вооруженную операцию в Сирии.



Сегодня риски по рублю все еще смещены в сторону ослабления. Давление на рубль может усилиться перед выходными и завтрашней публикацией индексов деловой активности PMI в Китае.



"AK&M" от 28.02.2020