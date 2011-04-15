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28/02/2020
11:51

Российская валюта продолжает активно снижаться

На открытии пятницы USDRUB укрепилась на 1.81% и к 11:00 МСК котируется на уровне 67.22. Ослабление рубля преимущественно обусловлено обвалом цен на нефть. Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды снизилась на 3%, просев до $52.73 за баррель. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Последний раз на данной отметке Brent наблюдался в декабре 2018 года. Давление на нефть в свою очередь продолжают оказывать опасения относительно распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая. Инвесторы полагают, что очень скоро пандемия охватит весь мир, что значительно замедлит темпы роста мировой экономики и ограничит спрос на нефть и нефтепродукты. На следующей неделе состоится встреча стран ОПЕК+, однако, если участникам энергетического пакта не удастся согласовать дополнительное снижение добычи, рынок нефти ждет обновление многолетнего минимума. Рубль на этом фоне рискует просесть еще сильнее. При этом ближайшая цель установлена на уровне 68 против доллара.

"AK&M" от 28.02.2020
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