Cредний размер выданных потребкредитов в РФ в январе вырос на 10.8%

Cредний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в РФ в январе 2020 года составил 172/2 тыс. руб., увеличившись на 10.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост среднего чека отмечен на фоне сокращения числа выданных в январе 2020 года потребкредитов, говорится в сообщении НБКИ.



В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика потребительского кредита в январе находился на уровне 633 балла (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов).



В целом, в 2019 году средний чек потребительского кредита демонстрировал постоянный рост (за исключением октября-ноября) и по сравнению с 2018 годом увеличился на 7.8%, составив 179.6 тыс. руб.



В январе 2020 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (392.4 тыс. руб.), Московской области (284.1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (278.1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (263.3 тыс. руб.) и Ленинградской области (194.2 тыс. руб.).







"AK&M" от 28.02.2020