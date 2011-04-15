Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/02/2020
14:45

Cредний размер выданных потребкредитов в РФ в январе вырос на 10.8%

Cредний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в РФ в январе 2020 года составил 172/2 тыс. руб., увеличившись на 10.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост среднего чека отмечен на фоне сокращения числа выданных в январе 2020 года потребкредитов, говорится в сообщении НБКИ.

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика потребительского кредита в январе находился на уровне 633 балла (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов).

В целом, в 2019 году средний чек потребительского кредита демонстрировал постоянный рост (за исключением октября-ноября) и по сравнению с 2018 годом увеличился на 7.8%, составив 179.6 тыс. руб.

В январе 2020 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (392.4 тыс. руб.), Московской области (284.1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (278.1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (263.3 тыс. руб.) и Ленинградской области (194.2 тыс. руб.).



"AK&M" от 28.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100