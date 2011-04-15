РФ временно ограничила въезд граждан Южной Кореи

РФ с 1 марта временно ограничивает въезд граждан Южной Кореи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Минтрансу совместно с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором поручено временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через госграницу, кроме воздушного пункта пропуска Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.





"AK&M" от 28.02.2020