РФ временно ограничила въезд с территории Ирана

РФ с 28 февраля временно ограничивает въезд граждан Ирана, а также иностранных граждан с территории республики. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



"ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", - подчеркивается в распоряжении N 446-р.



Минтрансу совместно с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором поручено временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Ирана в воздушных пунктах пропуска через госграницу, кроме воздушного пункта пропуска Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ, говорится в распоряжении N 447-р.





"AK&M" от 28.02.2020