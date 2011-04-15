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28/02/2020
13:04

Российский рынок завершает неделю в режиме паники

Тяжелая торговая неделя на российском рынке завершается в режиме, близкому к панике. На открытии ведущие фондовые бенчмарки резко просели, отыгрывая новую волну обвала на зарубежных площадках, где американский рынок уже просел на 12% и падает максимальными со времени финансового кризиса темпами. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Коронавирус продолжает дирижировать рынками, которые игнорируют все остальные факторы и сигналы. В рядах инвесторов назревают панические настроения по мере того, как все больше стран сообщают о вспышках вируса, пришедшего из Китая. Так, за первый час сессии индекс МосБиржи и РТС потеряли 4.29% и 5.46% соответственно.

Рубль не остается в стороне от антирисковых настроений, обновив с утра однолетние минимумы. Доллар рванул к отметке 67 руб. и остается на высоких позициях, что говорит об угрозе дальнейшего роста пары.

Дополнительный негатив привносит нефть Brent, которая вплотную подошла к психологическому уровню $50 за баррель и, похоже, готова протестировать его уже в ближайшее время. Примечательно, что участники рынка не реагируют на вербальные интервенции стран ОПЕК+, которые пытаются остановить обвал в преддверии скорого заседания.

Такое поведение подтверждает, что главным драйвером рынков остается коронавирус, и пока он продолжает распространяться, высокодоходные активы, включая нефть, будут дешеветь и далее, несмотря на перепроданность.

На Forex евро удерживается вблизи отметки 1.10, но потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, поскольку впереди - сразу несколько скользящих средних, выступающих в роли сопротивления.

Также локальным фактором риска для единой валюты служат данные из Германии, которая сегодня публикует отчеты по рынку труда и инфляции. И наконец, присутствует угроза фиксации прибыли на бегстве от рисков перед выходными, особенно учитывая внушительные масштабы вчерашнего роста пары.





"AK&M" от 28.02.2020
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