ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 29 февраля в размере 66.9909 руб. против 65.6097 руб. на 28 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.02.20 - 65.6097 руб.

27.02.20 - 65.5177 руб.

26.02.20 - 64.9213 руб.

22.02.20 - 64.3008 руб.

21.02.20 - 63.7413 руб.























































































































































































"AK&M" от 28.02.2020