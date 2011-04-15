Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 2019 год выросла на 14.3% до 81.9 млрд руб. с 71.7 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 7.2% до 1.032 трлн руб. с 962.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 16.7% до 141.5 млрд руб. со 121.3 млрд руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.3919% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 9.2389%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 16.2% до 64.7 млрд руб. с 55.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.5% до 753.8 млрд руб. с 688.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 21.2% до 105.9 млрд руб. с 87.4 млрд руб., операционная прибыль - на 20.9% до 77.1 млрд руб. с 63.8 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 2019 год выросла на 15% до 21.8 млрд руб. с 18.9 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.2% до 55.1 млрд руб. с 53.9 млрд руб., валовая прибыль - на 8.4% до 19.3 млрд руб. с 17.8 млрд руб. Совокупные активы по состоянию на 31 декабря 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года увеличились на 51.4 млрд руб. (10.1%) и составили 557.7 млрд руб.





"AK&M" от 28.02.2020