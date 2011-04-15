Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 февраля

Банк России установил на 29 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.8321

1 Азербайджанский манат 39.4877

100 Армянских драмов 13.9914

1 Белорусский рубль 29.9347

1 Болгарский лев 37.7626

1 Бразильский реал 14.9320

100 Венгерских форинтов 21.7348

1000 Вон Республики Корея 55.4638

10 Гонконгских долларов 85.9508

10 Датских крон 98.8387

1 Доллар США 66.9909

1 Евро 73.7235

100 Индийских рупий 93.0752

100 Казахстанских тенге 17.5541

1 Канадский доллар 49.8481

100 Киргизских сомов 95.8695

10 Китайских юаней 95.8341

10 Молдавских леев 37.9444

1 Новый туркменский манат 19.1676

10 Норвежских крон 71.0086

1 Польский злотый 17.0551

1 Румынский лей 15.3441

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7548

1 Сингапурский доллар 48.0497

10 Таджикских сомони 69.1912

1 Турецкая лира 10.7490

10000 Узбекских сумов 70.5019

10 Украинских гривен 27.2570

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.2307

10 Чешских крон 29.0797

10 Шведских крон 69.2942

1 Швейцарский франк 69.4278

10 Южноафриканских рэндов 42.8714

100 Японских иен 61.5414





"AK&M" от 28.02.2020