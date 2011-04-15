Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 февраля

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Банк России установил на 29 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.8321
1 Азербайджанский манат 39.4877
100 Армянских драмов 13.9914
1 Белорусский рубль 29.9347
1 Болгарский лев 37.7626
1 Бразильский реал 14.9320
100 Венгерских форинтов 21.7348
1000 Вон Республики Корея 55.4638
10 Гонконгских долларов 85.9508
10 Датских крон 98.8387
1 Доллар США 66.9909
1 Евро 73.7235
100 Индийских рупий 93.0752
100 Казахстанских тенге 17.5541
1 Канадский доллар 49.8481
100 Киргизских сомов 95.8695
10 Китайских юаней 95.8341
10 Молдавских леев 37.9444
1 Новый туркменский манат 19.1676
10 Норвежских крон 71.0086
1 Польский злотый 17.0551
1 Румынский лей 15.3441
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7548
1 Сингапурский доллар 48.0497
10 Таджикских сомони 69.1912
1 Турецкая лира 10.7490
10000 Узбекских сумов 70.5019
10 Украинских гривен 27.2570
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.2307
10 Чешских крон 29.0797
10 Шведских крон 69.2942
1 Швейцарский франк 69.4278
10 Южноафриканских рэндов 42.8714
100 Японских иен 61.5414
"AK&M" от 28.02.2020