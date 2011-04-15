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28/02/2020
15:34

Рубль находится под давлением нескольких факторов

Рубль находится под давлением нескольких факторов. В первую очередь, падение мировых индексов привело к снижению всех валют развивающихся рынков, в том числе и рубля. Влияние на рубль, в основном, передается через канал снижения цен на энергоносители - при цене на нефть $50 за баррель. равновесное значение валютного курса составляет 67 руб. за доллар. Поэтому можно говорить о том, что основным фактором ослабления курса рубля было падение цен на нефть. Об этом говорится в комментарии руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой.

При этом, поскольку сегодня курс ниже указанной отметки, это указывает на воздействие дополнительных негативных факторов. Первый очевидный из них - это эскалация геополитической напряженности в Сирии, валютный рынок не только начинает косвенно учитывать премию за растущую вероятность военного конфликта в регионе, но и возможный рост санкционных рисков, который может последовать.

Еще одно беспокойство - приток нерезидентов, наблюдавшийся до сих пор в российский долговой рынок, который определялся ожиданиями по дальнейшему снижению ключевой ставки. Сейчас, в условиях резкого снижения курса, не совсем ясно, готов ли будет ЦБ продолжать снижение ключевой ставки, в результате чего капитальный счет может сильно ослабнуть и перестанет оказывать поддержку курсу.

Тем не менее, ключевым фактором для дальнейшего движения курса будет безусловно ситуация на сырьевых рынках - изменение цены на нефть на $10 за баррель должно приводить к изменению курса приблизительно на 5руб. за доллар при движении цен вниз, так как бюджетное правило работает ассиметрично и купирует только риски укрепления курса.

"AK&M" от 28.02.2020
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