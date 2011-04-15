С 5 марта будет приостановлено курсирование поезда Москва - Ницца

С 5 марта временно приостанавливается курсирование пассажирского поезда N 17/18 Москва - Ницца с прицепными вагонами Москва - Брест. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Данная мера необходима в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, подчеркивает РЖД.



Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.



Ограничения железнодорожного сообщения не распространяются на рейсы других международных поездов, связывающих Москву с Парижем или Берлином. Данные поезда продолжат курсирование.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 28.02.2020