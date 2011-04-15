ЦБ установил учётную цену золота на 29 февраля - 3502.84 руб./г против 3473.34 руб./г на 28 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 29 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3502.84 руб./грамм
Серебро: - 38.88 руб./грамм
Платина: - 1895.35 руб./грамм
Палладий: - 5907.89 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
21.02 22.02 26.02 27.02 28.02
Золото 3300.14 3377.38 3456.30 3471.31 3473.34
Серебро 37.59 38.01 39.19 38.61 38.13
Платина 2041.13 2032.17 2018.39 1963.20 1934.32
Палладий 5543.43 5610.70 5585.53 5727.41 5895.77