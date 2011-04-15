Столичные власти заключат первый офсетный контракт в пищевой промышленности. Об этом сообщил Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.



Москва объявила конкурс на заключение офсетного контракта, который предполагает создание, модернизацию или освоение на территории города производства продуктов питания для детей и беременных и кормящих женщин, поставляемых через молочно-раздаточные пункты столицы.



"Стартовые условия конкурса - объем инвестиций не менее 2.1 млрд руб. в производство, на котором будут изготавливаться 38 наименований продуктов питания: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь, а также сухая смесь. Поставка городу будет осуществляться с 2022 года в течение 8 лет. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30.6 млрд руб.", - рассказал вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, цитируемый в сообщении.



Офсетный контракт как форма взаимодействия с инвесторами доказал свою жизнеспособность: офсет на закупку детского питания станет для столицы четвертым. Совокупный объем инвестиций по трем подписанным контрактам составляет 9.8 млрд руб., объем поставки - 41 млрд руб., подчеркивается в сообщении.



"Все заключенные ранее офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: их начальные (максимальные) цены в результате конкурсных процедур были снижены в общей сложности на 31.6%", - уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, также цитируемый в сообщении.



Первые два контракта Москва заключила в фармацевтике. В рамках них в городе строятся новые заводы по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Третий офсет, подписанный с компанией "Гемамед" в конце прошлого года, предполагает создание в городе почти стопроцентно импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Впоследствии и лекарства, и медизделия будут поставляться столице.



"Офсетный контракт - это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Его главная цель - стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории Москвы. Офсет заключается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд руб., поставляемый товар должен быть российского происхождения", - пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.



В будущем, помимо здравоохранения и пищепрома, столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.





"AK&M" от 28.02.2020