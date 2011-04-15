На МЖД увеличится количество поездов

На Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД), связывающих Москву с подмосковными городами Чехов, Серпухов, Нахабино и Истра, в марте увеличится количество пригородных поездов. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Так, с 1 марта по выходным дням добавили две электрички на маршруте Стрешнево (старое название Ленинградская) - Новоиерусалимская и один поезд Москва - Чехов.



Ежедневно с 1 марта будут курсировать дополнительно два пригородных поезда на участках Нахабино - Москва и Царицыно - Серпухов.



Со 2 марта по рабочим дням запустят три дополнительных электропоезда на участках Москва - Нахабино, Щербинка - Москва и Кубанская (Люблино) - Новоиерусалимская.





"AK&M" от 28.02.2020