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28/02/2020
16:30

На МЖД увеличится количество поездов

На Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД), связывающих Москву с подмосковными городами Чехов, Серпухов, Нахабино и Истра, в марте увеличится количество пригородных поездов. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Так, с 1 марта по выходным дням добавили две электрички на маршруте Стрешнево (старое название Ленинградская) - Новоиерусалимская и один поезд Москва - Чехов.

Ежедневно с 1 марта будут курсировать дополнительно два пригородных поезда на участках Нахабино - Москва и Царицыно - Серпухов.

Со 2 марта по рабочим дням запустят три дополнительных электропоезда на участках Москва - Нахабино, Щербинка - Москва и Кубанская (Люблино) - Новоиерусалимская.


"AK&M" от 28.02.2020
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