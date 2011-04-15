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28/02/2020
17:00

S&P подтвердило рейтинги компании "Газпром нефть"

S&P Global Ratings 28 февраля 2020 года подтвердило рейтинги российской нефтяной компании ПАО "Газпром нефть" на уровне "ВВВ-" в связи со снижением долговой нагрузки; прогноз - "Стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Газпром нефть" завершила еще один год, демонстрируя сильные кредитные характеристики: отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала (funds from operations - FFO) / долг" составило 79% в 2019 году, и S&P ожидает, что этот показатель останется на уровне выше 60% в 2020-2021 годах.

Агентство повышает оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) "Газпром нефти" до "bbb", однако рейтинг компании все еще ограничен уровнем рейтинга ее материнской компании ПАО "Газпром" и суверенного рейтинга Российской Федерации.

Прогноз "Стабильный"" по рейтингам "Газпром нефти" отражает аналогичный прогноз по рейтингам ее материнской компании, Газпрома, а также ожидания S&P, что компания будет поддерживать отношение "FFO / долг" в среднем на уровне свыше 60% в ближайшие два года.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.

"AK&M" от 28.02.2020
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