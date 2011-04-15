Индекс предпринимательской уверенности в добывающих производствах в феврале не изменился

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в феврале 2020 года составил: в добывающих производствах не изменился и составил минус 3%; в обрабатывающих производствах - вырос на 1 п.п. до минус 2%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс предпринимательской уверенности с исключением сезонного фактора составил: в добывающих производствах - минус 2.3%; - в обрабатывающих производствах - минус 2.6%.



Баланс оценок руководителей организаций спроса на продукцию (портфеля заказов) в составил: в добывающих производствах - минус 24%); в обрабатывающих производствах - минус 37%.





"AK&M" от 28.02.2020