За нарушения при голосовании по Конституции могут ввести уголовное наказание

В Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования, — сказал один из авторов поправок, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", ст. 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", ст. 142.1 "Фальсификация итогов голосования", ст. 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.



"Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы", — сообщил Павел Крашенинников.



"AK&M" от 28.02.2020