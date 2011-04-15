ЦБ объявил учётную цену золота на 10 января - 3047.28 руб./г против 3008.36 руб./г на 31 декабря
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 10 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3047.28 руб./грамм
Серебро: - 36.26 руб./грамм
Платина: - 1878.16 руб./грамм
Палладий: - 4173.68 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
25.12 26.12 27.12 28.12 31.12
Золото 2979.80 2958.18 2960.64 3012.68 3008.36
Серебро 34.73 34.89 34.92 35.07 35.48
Платина 1868.81 1855.25 1856.79 1894.64 1896.77
Палладий 3749.61 3722.41 3725.50 3785.29 3795.53