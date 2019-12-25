ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на среду, 1 января, в размере 61.9057 руб. против 61.9057 руб. на 31 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



31.12.19 - 61.9057 руб.

28.12.19 - 62.0315 руб.

27.12.19 - 61.7676 руб.

26.12.19 - 61.7164 руб.

25.12.19 - 62.1673 руб.





















































































































"AK&M" от 31.12.2019