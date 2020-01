Повтор! Нафтогаз, Оператор ГТС Украины и Газпром подписали соглашения

Представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" в Вене подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно. Об этом говорится в сообщении украинской стороны.



Достижение этого результата стало возможным благодаря системной работе команды Нафтогаза, направленной на разъяснение рисков строительства "Северного потока-2", введению правительством США против него санкций, качественному проведению анбандлинга и эффективной работе Нафтогаза в арбитражах, отмечает компания.



В пакет соглашений входят: межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement); договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, в котором зафиксированы условия и объёмы транзита на ближайшие пять лет; мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.



Все три соглашения подписаны во исполнение протокола встречи, состоявшейся в Берлине и Минске 19-20 декабря этого года при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также Нафтогаза, ОГТСУ и Газпрома.



Соглашения, в частности, предусматривают: выплату Газпромом $2.918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и февраля 2018 года. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 года; отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения; снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 года; минимальные объёмы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м газа ежегодно.



Нафтогаз отметил заинтересованность Газпрома в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учётом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договорённостей.



Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации по поводу захваченных активов группы в АР Крым.



В результате подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Определённость относительно будущего транзита предоставляет новые возможности для развития газового рынка страны и продолжения реформ в энергетике, сохранения рабочих мест в области транспортировки газа и будущих заказов для украинских производителей промышленного оборудования, связанных с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



Чистая прибыль Нафтогаза за 9 месяцев 2019 года выросла на 27% до 21.3 млрд грн по сравнению с годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 28.9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17.2 млрд грн, что меньше на 1.8 млрд грн, чем показатель 9 месяцев 2018 года. На уменьшение результата повлияло сокращение объёма реализации природного газа на 1.3 млрд куб. м, или на 11%, а также увеличение резерва сомнительной задолженности за газ на 2.4 млрд грн.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 31.12.2019