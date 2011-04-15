КАМАЗ ушёл в отпуск.

Как говорится в сообщении предприятия, корпоративный оплачиваемый отпуск работников ПАО "КАМАЗ" начался сегодня, 9 января.



В 2020 году первая часть отдыха камазовцев продлится с 9 по 22 января. Производство основной продукции, приостановленное на период новогодних каникул и двухнедельного корпоративного отпуска, будет запущено 23 января.



Вторую половину отпуска работодатель предоставит в летний период - с 20 июля по 2 августа. Единые даты двухнедельных оплачиваемых отпусков для большей части персонала КАМАЗа объявлены в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала. Практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части успешно применяется на КАМАЗе с 2010 года.



По традиции в штатном режиме продолжает работать часть персонала, занятая реализацией продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчётности, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчёт и начисление заработной платы, осуществление приёма и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования. Этим работникам ежегодный основной и дополнительные отпуска, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, будут предоставлены в течение года в соответствии с утверждённым графиком отпусков.





"AK&M" от 09.01.2020