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09/01/2020
12:51

Поставки газа по "Турецкому потоку" будут способствовать повышению энергетической безопасности Турции и европейских стран

Поставки газа по "Турецкому потоку" будут способствовать повышению энергетической безопасности Турции и европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.

Президент РФ Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики Турецкой Республики Фатих Денмез, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, а также в режиме телемоста председатель совета директоров и генеральный директор BOTAS Бурхан Озджан, заместитель председателя правления - начальник Департамента ПАО "Газпром" Олег Аксютин запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" проложен по дну Чёрного моря и соединяет газотранспортные системы России и Турции. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31.5 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Укладка морского газопровода была проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре 2018 года с опережением графика. В 2019 году завершено сооружение приёмного терминала вблизи п. Кыйыкей (Турция).

Отправная точка для подачи газа в "Турецкий поток" - компрессорная станция (КС) "Русская", входящая в Единую систему газоснабжения России и построенная в районе Анапы. Мощность КС - 224 МВт. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по двум ниткам газопровода на расстояние более 930 км до побережья Турции, где газ поступает на приёмный терминал.

"Турецкий поток" - технологически уникальный проект. Впервые в мире труба диаметром 813 мм уложена на глубине 2200 км.

На всех этапах реализации проекта "Турецкий поток", включая эксплуатацию, соблюдаются высокие стандарты безопасности, в том числе экологической. Проводится постоянный мониторинг окружающей среды.

"Запуск "Турецкого потока" - это историческое событие. Во-первых, с учётом экспорта по "Голубому потоку" теперь открыта дорога для прямых, бестранзитных поставок всего газа Газпрома, который требуется Турции. А во-вторых, Европа получила новый, надёжный маршрут поставок трубопроводного российского газа. Всё это, без сомнения, выводит наше сотрудничество с турецкими и европейскими партнёрами на новый уровень и будет способствовать повышению энергетической безопасности региона", - сказал Алексей Миллер.

"AK&M" от 09.01.2020
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