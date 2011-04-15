Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/01/2020
17:11

РФ и Беларусь продлили контракты на поставку и транзит газа

Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит через территорию республики продлены до 2021 года. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.

Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.

А.Миллер и В.Семашко подписали протокол между Газпромом и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.

Газпром и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Контракты между Газпромом и "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года.

"AK&M" от 09.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100