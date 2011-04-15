РФ и Беларусь продлили контракты на поставку и транзит газа

Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит через территорию республики продлены до 2021 года. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.



Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.



А.Миллер и В.Семашко подписали протокол между Газпромом и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.



Газпром и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.



Контракты между Газпромом и "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года.



"AK&M" от 09.01.2020