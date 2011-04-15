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09/01/2020
16:52

Газпром продолжит поставки газа в Армению в 2020 году на прежних условиях

ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку российского газа в Республику Армения. Об этом говорится в сообщении сторон.

В соответствии с соглашением, с 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохранилась на уровне 2019 года.

ЗАО "Газпром Армения" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром" - поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объёме до 2.5 млрд куб. м в год действует до конца 2020 года.

"AK&M" от 09.01.2020
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