Газпром и Молдовагаз продлили контракты на поставку и транзит газа

ПАО "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документы о продлении действующих контрактов на поставку и транзит газа. Об этом говорится в сообщении сторон.



АО "Молдовагаз" - совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", Правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.



"AK&M" от 09.01.2020