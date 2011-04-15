Газпром и Молдовагаз продлили контракты на поставку и транзит газа

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ПАО "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документы о продлении действующих контрактов на поставку и транзит газа. Об этом говорится в сообщении сторон.
АО "Молдовагаз" - совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", Правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.
"AK&M" от 09.01.2020